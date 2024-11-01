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El TSJ de Navarra acaba de confirmar la condena a un chaval que se acostó con su novia, porque ella dijo que se quedó quieta y se dejó hacer. Ocho años de prisión

Bou lo predijo en este hilo hace 4 años. Juan y José, comentan la noticia.

| etiquetas: tsj navarra , condena , 8 años
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2 comentarios
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DaniTC #1 DaniTC
Lo he leído y me ha dado diarrea. Es lo que pasa cuando lees mierda.
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menéame