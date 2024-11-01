edición general
Trump pide el indulto a Netanyahu, quien está siendo juzgado por corrupción: «¿Por qué no le concedes un perdón? Concédele un perdón… puros y champán, ¿a quién demonios le importa eso?» [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso del lunes ante la Knéset en Jerusalén, pidió al presidente Isaac Herzog que concediera un perdón al primer ministro Benjamín Netanyahu, lo que provocó una gran ovación y cánticos de “¡Bibi!” en todo el pleno. «Eso no estaba en el discurso, como probablemente sabéis», dijo Trump. Un indulto presidencial tiene condiciones específicas; una de ellas es que debe existir una sentencia.

Grahml
No ha pedido putas también, de casualidad.

Pero no es porque no lo haya pensado.
Kmisetas
#1 Ya le estaban poniendo sillon en la PSOE.
Grahml
La corrupción del presidente de los EEUU expuesta a todo el mundo:

x.com/RpsAgainstTrump/status/1977718469677244739
Kantinero
Europa cordón sanitario a Trump
aPedirAlMetro
Aun no hay sentencia, y ya esta pidiendo el indulto... xD
A mi me parece bien, que le den el indulto por corrupcion
Pero que despues lo cuelguen del cuello de una farola por genocidio
