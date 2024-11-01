Trump pide el indulto a Netanyahu, quien está siendo juzgado por corrupción: «¿Por qué no le concedes un perdón? Concédele un perdón… puros y champán, ¿a quién demonios le importa eso?» [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso del lunes ante la Knéset en Jerusalén, pidió al presidente Isaac Herzog que concediera un perdón al primer ministro Benjamín Netanyahu, lo que provocó una gran ovación y cánticos de “¡Bibi!” en todo el pleno. «Eso no estaba en el discurso, como probablemente sabéis», dijo Trump. Un indulto presidencial tiene condiciones específicas; una de ellas es que debe existir una sentencia.