Trump – Zelensky – Milei: los monstruos paridos por el fascismo y el sionismo

Las administraciones sean demócratas o republicanas se lanzaron a un saqueo y dominación del mundo, particularmente del viejo campo socialista e impusieron su agenda al mundo. Los actos de piratería asumidos por el propio presidente Donald Trump, son la manifestación latente y desbordada de lo que comenzó en 1991 e incluso, ya en la invasión a Granada y Panamá en los 80’s. Además, giro dado desde los años 70’s hacia la financiarización, el patrón dólar impuesto sobre el referente de taza de divisas en oro, así como la desindustrialización...