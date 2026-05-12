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Trump – Zelensky – Milei: los monstruos paridos por el fascismo y el sionismo

Las administraciones sean demócratas o republicanas se lanzaron a un saqueo y dominación del mundo, particularmente del viejo campo socialista e impusieron su agenda al mundo. Los actos de piratería asumidos por el propio presidente Donald Trump, son la manifestación latente y desbordada de lo que comenzó en 1991 e incluso, ya en la invasión a Granada y Panamá en los 80’s. Además, giro dado desde los años 70’s hacia la financiarización, el patrón dólar impuesto sobre el referente de taza de divisas en oro, así como la desindustrialización...

| etiquetas: fascismo , sionismo , financiarización , desindustrialización
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8 comentarios
4 1 7 K 14 politica
MIrahigos #1 MIrahigos
¿Y Putin?
5 K 52
#3 mosquis *
El sesgo, ya sabes. #1
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#5 concentrado
#1 ¿Y Netanyahu?
4 K 68
#8 Mutiko30
Para poner a Zelensky y a Trump al mismo nivel, tienes que haberte jartado de coca durante muchos años de tu vida. Y obvio que Putin, ni Maduro, Ni los Ayatolas, estan ni se les esperan en esta lista de malotes de la historia.
3 K 35
#2 pozz
Como de jodidamente podrida tienes que tener la cabeza como para tragarte esta mierda de propaganda fascista.
2 K 28
Geryon #6 Geryon
Putin y Orban ya tal...
2 K 27
#4 Onaj
Ragebait
1 K 19
carakola #7 carakola
Ya están los nafo intentando ocultar un artículo que no es de su cuerda negativizando de manera descaradamente deshonesta. Menuda lacra. :palm:
1 K 8

menéame