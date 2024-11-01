Trump tuvo uno de sus peores episodios de salud mental hasta la fecha anoche, publicando más de 55 veces en 3 horas [ENG]

El presidente Donald Trump pasó horas el lunes por la noche hasta la madrugada del martes publicando decenas de mensajes en redes sociales atacando a sus percibidos enemigos —incluyendo la publicación de un mensaje que calificaba al expresidente Barack Obama como una “fuerza demoníaca”— en lo que un destacado demócrata describió como “uno de sus peores episodios de salud mental hasta la fecha”. “Trump tuvo uno de sus peores episodios de salud mental hasta la fecha anoche, publicando más de 55 veces en 3 horas”, escribió Harry Sisson.
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Y no digo que Trump no esté mal de la cabeza, que lo está.