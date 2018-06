Trump tendría el poder de indultarse a sí mismo, dice su abogado

Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York y abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que el mandatario "probablemente" podría indultarse a sí mismo llegado el caso de una acusación en su contra. "Esto es lo que dice la Constitución. Y si quieres cambiarla, la cambias. Pero, sí", dijo el polémico abogado en una entrevista con ABC. No obstante, el exalcalde neoyorquino aseguró que Trump no tiene "ninguna intención" de indultarse a sí mismo