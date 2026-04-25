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Trump es sacado de escena de urgencia en medio de un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca  

Las imágenes muestran el momento en que agentes del Servicio Secreto irrumpen en el salón de baile del Washington Hilton y suben al escenario para escoltar a Trump fuera del lugar. El sospechoso, identificado como Cole Allen, de 31 años y de Torrance, California, se acercó armado a un puesto de control de seguridad. CNBC Portaba una escopeta, una pistola y cuchillos. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo, llevaba chaleco antibalas y se espera que se recupere.

| etiquetas: trump , tiroteo , cena de corresponsales
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2 comentarios
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#1 jamon_de_jaboogie
En vivo: www.nytimes.com/live/2026/04/25/us/trump-correspondents-dinner-shootin
Pero no paso nada, en este momento el NYT dice en portada "Trump Is Unharmed After Gunfire at Washington Event"
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menéame