Trump responde a las dudas sobre su salud mental: "Soy un genio y soy muy estable"

En el libro 'Fire and fury', Michael Wolff describe a Trump como una persona absolutamente incapaz de tomar una decisión pragmática y "carente de los elementos más básicos para relacionar causa y efecto". Trump ha vuelto a responder a las acusaciones de incapacidad mental describiéndose como un "genio" caracterizado por su "estabilidad". "He ido de hombre de negocios de mucho éxito a estrella de la televisión y a presidente de Estados Unidos. Creo que me acredita no solo como listo, sino como un genio. ¡Y un genio muy estable, además!".