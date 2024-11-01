Trump reduce aranceles a varios alimentos por la inflación

edición general
El presidente estadounidense, Donald Trump, eximió de sus aranceles más altos a varias importaciones agrícolas clave, entre ellas café, plátanos y ciertos productos de carne de res, para aliviar la presión sobre los precios de los alimentos en Estados Unidos, para satisfacción de sus productores. La decisión, adelantada en una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca, reduce de inmediato los aranceles aplicados este año a una serie de productos agrícolas considerados de consumo esencial, con el objetivo de abaratar su importación.

#2 juanmito
TACO!
4 K 57
angelitoMagno #1 angelitoMagno
¿Pero los aranceles no los pagaban los de fuera? :-O :-O
3 K 52
#5 osiris1975
#1 Venía a poner lo mismo, espero que sus electores se hagan esa pregunta, aunque es mucho pedir
0 K 8
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
Alimentos Gringos: con hormonas sintéticas, aditivos cancerígenos, grasas trans, lo único trans de lo que no están en contra, pero eso sí: sin aranceles.
0 K 10
#7 Setis
#6 Tienen aranceles, pero ahora un poco menos.
1 K 17
#4 mariopg
apuestas: a los que consume él o a los que necesita alguna empresa colega
0 K 8

