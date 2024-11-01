Trump reduce aranceles a varios alimentos por la inflación

El presidente estadounidense, Donald Trump, eximió de sus aranceles más altos a varias importaciones agrícolas clave, entre ellas café, plátanos y ciertos productos de carne de res, para aliviar la presión sobre los precios de los alimentos en Estados Unidos, para satisfacción de sus productores. La decisión, adelantada en una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca, reduce de inmediato los aranceles aplicados este año a una serie de productos agrícolas considerados de consumo esencial, con el objetivo de abaratar su importación.