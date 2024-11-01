·
Trump recibirá a María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca
El encuentro tiene lugar después de que el presidente de EEUU adelantara la semana pasada que planeaba abordar el rol de la Premio Nobel de la Paz en el futuro de Venezuela.
trump
venezuela
maría corina machado
#3
nemeame
La mamada presidencial no podrá tener lugar en el salón de bailes por seguir en obras. Se realizará ante las cámaras para disfrute de todos los venezolanos
2
K
36
#1
Spirito
Irrelevante el Zanahorio y la Santa.
1
K
19
#4
Herumel
Podrá volver ella? o se la curtirán en cualquier esquina?
0
K
12
#2
kondnado
que lleve traje
0
K
6
