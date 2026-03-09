Trump presiona a Australia para que dé asilo a las futbolistas iraníes y ofrece refugio en Estados Unidos

Donald Trump entró de lleno en el caso de la selección femenina de Irán que disputó la Copa de Asia. El presidente de Estados Unidos pidió este lunes a Australia que conceda asilo a las jugadoras y lanzó una advertencia directa: si Canberra no las acoge, Washington está dispuesto a recibirlas."Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas dijo Trump.
No cuelgan a homosexuales, aunque está prohibida publicidad alguna o exhibicion gay, bajo multa. De hecho, la pena de muerte está prohibida en Irán.
El nivel de alfabetización, educación y universidad es bastante superior a EEUU, por ejemplo.
Ningún trabajo está prohibido a ninguna mujer y, a igual trabajo, igual salario.
Hay libertad de culto, incluso de ser ateo.
La calidad de vida…