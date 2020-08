Trump prepara una fuerza militar para la investigación de todo tipo de OVNIS

El Departamento de Defensa de EEUU está preparando, por orden del presidente del país, una fuerza especial de investigación de Objetos Voladores No Identificados dada la amenaza que representan para sus bases aéreas, según han informado a la cadena CNN dos fuentes próximas al desarrollo de este grupo, que podría ser anunciado en breve. Las mismas fuentes subrayan que esta fuerza de investigación, que estará a las órdenes del secretario adjunto de Defensa, parte del hecho de que son aviones no tripulados, y no entidades extraterrestres...