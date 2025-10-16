Trump planea dejar su huella en Washington con un arco al estilo de París

El presidente Donald Trump quiere dejar su huella en la capital de Estados Unidos con la construcción de un arco al estilo de París a poca distancia del Monumento a Lincoln. Trump dio a conocer el plan el miércoles durante una cena en la Casa Blanca para los empresarios que han prometido contribuir con fondos para cubrir el costo de 250 millones de dólares para la construcción de un enorme salón de fiestas a la Mansión Ejecutiva. Trump no mencionó el costo del arco.