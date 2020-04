Trump permite a las empresas quebrantar las leyes de contaminación durante la pandemia de coronavirus (eng)

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) suspendió la aplicación de las leyes ambientales durante el brote de coronavirus en curso, señalando a las empresas que no enfrentarán ninguna sanción por contaminar el aire o el agua de los estadounidenses. En un movimiento extraordinario que ha sorprendido a los ex funcionarios de la EPA, la administración Trump dijo que no esperará el cumplimiento con el monitoreo y la notificación de la contaminación de rutina y no buscará sanciones por romper estas reglas.