Trump perderá la protección especial de la que goza en twitter en Enero [ENG]

El presidente Donald Trump estará sujeto a las mismas reglas que otros usuarios cuando el presidente electo Joe Biden tome posesión el 20 de Enero, la compañía lo confirmó esta semana. Twitter realiza avisos en los tweets de "líderes mundiales" que no cumplen las reglas, y que serían retirados para cualquier otra persona. Este tratamiento no se sigue aplicando a estos "líderes" una vez se han retirado del cargo. Facebook tiene la misma política, exime de verificación, y la aplica cuando se retiran, aunque no ha confirmado en este caso.