Trump y Obama, dos caras del mismo establishment contra el pueblo norteamericano

Había una vez un Presidente de los Estados Unidos que gobernó entre 2008 y 2016. A este Presidente le dieron el Premio Nobel de La Paz mientras inició, y mantuvo, 7 guerras internacionales. ¿Cuento literario? No, realidad. Ese fue Barack Obama. El 44 Presidente de los Estados Unidos, y el primero de origen afroamericano. El mismo Presidente que no implementó una reforma en profundidad, a pesar de la conocida ley ObamaCare, para solucionar uno de los grandes problemas del país, el acceso universal a la salud. El mismo Presidente que no...