¿Por qué Trump no quiere publicar sus declaraciones de impuestos? (eng)

Han sido uno de los misterios más persistentes del ciclo electoral de 2016. Si se niega a publicar sus declaraciones, se piensa, por lo tanto, que Trump debe estar escondiendo algo sustancial. ¿Pero qué? Se supone que es porque Trump oculta el hecho de que no es tan rico como dice o que casi no paga el impuesto sobre la renta, o ambas cosas. Pero las investigaciones recientes del The Washington Post sugieren otra posible respuesta: Trump tiene un problema con las donaciones a su fundación.