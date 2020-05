Trump no quiere hablar con Xi Jinping "ahora" y dice que podría "cortar toda relación" con China

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que no quiere hablar "ahora" con su homólogo chino Xi Jinping, debido al manejo que Pekín ha dado a la pandemia del nuevo coronavirus e incluso sugirió que podría "cortar toda relación" con China. "Tengo una muy buena relación, pero es solo que ahora mismo no quiero hablar con él", dijo Trump a la cadena Fox Business, asegurando que está "muy decepcionado" por el manejo chino de la pandemia. Consultado sobre si Estados Unidos podría tomar represalias, Trump no dio detalles pero ...