Trump indulta al militar que asesinó a un iraquí (eng)

Donald Trump ha indultado a un ex militar de los Estados Unidos que fue condenado en 2009 por asesinar a un prisionero iraquí, allanando el camino para que la Casa Blanca perdone a más criminales de guerra en el futuro. El ex teniente del ejército, Michael Behenna, quien fue declarado culpable de asesinato no premeditado en una zona de combate, recibió el indulto de Trump, anunció la Casa Blanca. Behenna estaba en libertad condicional desde 2014 y habría permanecido en libertad condicional hasta 2024.