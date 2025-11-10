edición general
Trump indulta a Giuliani y a decenas de implicados en sus intentos de revertir las elecciones de 2020

Yo, DONALD J. TRUMP, por la presente otorgo un indulto total, completo e incondicional a todos los ciudadanos de Estados Unidos por conducta relacionada con el asesoramiento, la creación, la organización, la ejecución, la presentación, el apoyo, la votación, las actividades o la defensa de cualquier lista de electores presidenciales... en relación con las presidenciales de 2020″.

#2 Quillotro
Es que ha indultado a muuuucha gente y no cabían todos en la misma noticia.
