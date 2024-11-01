Trump impone aranceles extra a ocho países europeos por su apoyo a Groenlandia

Donald Trump vuelve a tensar la política internacional al afirmar que aplicará aranceles extra contra 8 países Europeos por no apoyar que EEUU tome el control de Groenlandia. Los aranceles serán efectivos desde febrero y amenaza con subirlos de nuevo en junio si no se ha llegado a un acuerdo satisfactorio para EEUU.
| etiquetas: trump , groenlandia , aranceles
Aquí el mensaje en Truth Social ya no amenazando con que puede ser que, sino afirmando que los aplica:
truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115911344443637897
