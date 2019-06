Trump fuerza la legislación estadounidense para profundizar en la venta de armas a su socio saudí

Estados Unidos ha ido un paso más en su alianza comercial con los saudíes: Trump les ha ofrecido asesoría para montar su propia planta nuclear. Para ello se ha servido de las autorizaciones 810, que plantean condiciones al comercio de tecnología nuclear: permite exportar know how pero no equipamientos. Para los críticos esta vía es una forma de sortear las normas antiproliferación de los Estados Unidos, que exigen el compromiso del comprador de no enriquecer uranio ni reprocesar plutonio que pueda ser utilizado para la fabricación de bombas