Trump ficha a un abogado, amigo de caza de su hijo, para liderar la FDA [en]

El doctor Marty Makary, comisionado de la FDA, renunció a su cargo tras un mandato accidentado. Kyle Diamantas, abogado y amigo del hijo del presidente Trump, ha sido nombrado comisionado interino encargado de supervisar un sector industrial que supone la cuarta parte de la economía estadounidense. Cualquier estadounidense que haya tomado una aspirina, puesto leche en su café, alimentado a su mascota o usado una receta médica ha confiado en la supervisión de la FDA. Diamantas no es médico y ya hay dudas sobre su cualificación para el puesto.