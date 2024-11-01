Trump exige una lista de multinacionales españolas en EEUU con directivos impuestos por Sánchez

Estados Unidos ha requerido, a través de la red ligada a su representación diplomática en Madrid, la última información disponible sobre las empresas españolas con participación pública que operan en territorio estadounidense. Según una fuente próxima a la Administración norteamericana, la petición formulada desde Washington podría apuntar a alguna medida de presión, como la suspensión de contratos, sobre firmas como Indra, Telefónica, Navantia y otras grandes compañías con capital público que mantienen actividad en EEUU.