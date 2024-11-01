edición general
Trump exige una lista de multinacionales españolas en EEUU con directivos impuestos por Sánchez

Estados Unidos ha requerido, a través de la red ligada a su representación diplomática en Madrid, la última información disponible sobre las empresas españolas con participación pública que operan en territorio estadounidense. Según una fuente próxima a la Administración norteamericana, la petición formulada desde Washington podría apuntar a alguna medida de presión, como la suspensión de contratos, sobre firmas como Indra, Telefónica, Navantia y otras grandes compañías con capital público que mantienen actividad en EEUU.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Otro paso más para favorecer a Indra en vez de a Santa Bárbara
pitercio #6 pitercio
Amazon, Apple, Google, Microsoft, para empezar. Que convoquen desde el gobierno a los representantes en España y les digan que ven francamente difícil el tema datacenter, tecnológico y de tratamiento de datos en el marco de la desconfianza empresarial.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Huele a bulo como el culo .
powernergia #1 powernergia
Nosotros podemos hacer lo correspondiente.

Si Cuba ha aguantado 70 años, nosotros podremos aguantar hasta que se muera este.
#2 eldelcerro
Ahora dirá la Ayuso que va a resolver lo que lío el perro,me parto la caja.
A.more #5 A.more
Que ganas de verlo reventado
