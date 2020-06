Trump y su estrategia electoral ante la COVID-19

La campaña sigue. Trump intenta, por ahora, que no se hable tanto del virus, porque no puede jugarse las elecciones con ello, y trata de desviar la atención, por ejemplo atacando verbalmente a China o con su «ObamaGate». Pero sabe también que no le funcionará más que para alimentar a sus activistas ya polarizados. Todas las encuestas lo muestran: Joe Biden ganaría las elecciones estadounidenses de noviembre. La suma de encuestas de Real Clear Politics le sitúa con 5,3 puntos más que Trump. Tan claro, al menos, como lo tenían las encuestas en...