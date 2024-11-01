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Trump se está planteando seriamente anexionar Venezuela como el estado número 51

El presidente Trump, aspira a convertir en el Estado número 51 Venezuela.

| etiquetas: trump , venezuela , anexión , estado , 51
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1 comentarios
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makinavaja #1 makinavaja
Van delante Groenlandia, Canada y Cuba... tiene faena :troll: :troll:
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menéame