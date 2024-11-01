·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5496
clics
La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot mecha, el GD01
5306
clics
Desfile ejército de India (2026) - Motos de la muerte | Noticias ilustradas
5234
clics
Kortatu: Dios y la Ley Vieja
7379
clics
“Forzar la máquina... puede acabar muy mal”. Pegasus graba el momento exacto en el que un Audi A3 destroza el turbo en plena autovía cuando iba a más de 210 km/h
4995
clics
VÍDEO | "Lamentable": indignación por la entrevista de Risto Mejide al Director de Salud Pública
más votadas
512
¿Por qué debemos echar (urgentemente) a Israel del programa Horizon Europe? (parte I)
470
'The New York Times' pone a Sánchez como alternativa a Trump en el mundo
435
El juez Antonio Viejo, que aparece en los audios de Villarejo, frena la investigación por presunta corrupción del novio de Ayuso
367
Sheinbaum, sobre Ayuso: "No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá"
535
Exteriores dice que Ayuso rechazó la seguridad que le ofreció México y no trasladó "inquietud" en ningún momento
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
11
clics
Trump se está planteando seriamente anexionar Venezuela como el estado número 51
El presidente Trump, aspira a convertir en el Estado número 51 Venezuela.
|
etiquetas
:
trump
,
venezuela
,
anexión
,
estado
,
51
1
1
2
K
14
politica
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
2
K
14
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
makinavaja
Van delante Groenlandia, Canada y Cuba... tiene faena
0
K
13
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente