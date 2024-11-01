Trump se espera que retire la demanda contra el fisco a cambio de un fondo de reptiles MAGA [ENG]

Jamie Raskin, el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, acusó este jueves al presidente Donald Trump de “orquestar un fraude de 1.700 millones de dólares contra el contribuyente estadounidense para llenar los bolsillos de sus aliados MAGA” respecto a los términos que Trump propone en conversaciones para retirar su demanda de 10.000 millones contra el fisco federal (IRS)