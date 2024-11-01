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Trump se espera que retire la demanda contra el fisco a cambio de un fondo de reptiles MAGA [ENG]

Trump se espera que retire la demanda contra el fisco a cambio de un fondo de reptiles MAGA [ENG]

Jamie Raskin, el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, acusó este jueves al presidente Donald Trump de “orquestar un fraude de 1.700 millones de dólares contra el contribuyente estadounidense para llenar los bolsillos de sus aliados MAGA” respecto a los términos que Trump propone en conversaciones para retirar su demanda de 10.000 millones contra el fisco federal (IRS)

| etiquetas: trump , fisco , irs , maga , fondo de reptiles
11 3 0 K 169 Trump
6 comentarios
11 3 0 K 169 Trump
themarquesito #1 themarquesito
El presidente demanda a una agencia del ejecutivo pidiendo 10.000 millones, y probablemente dé órdenes al jefe de esa agencia de aceptar los términos de esta propuesta para crear un fondo de 1.700 millones para compensar a aliados políticos.
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#3 Marisadoro
#1 El que manda, manda.
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radon2 #2 radon2
Se espera que Trump retire la demanda contra el IRS a cambio de un fondo para gastos discrecionales de MAGA
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themarquesito #4 themarquesito
#2 "Slush fund" tiene una connotación negativa en inglés, por eso he optado por "fondo de reptiles".
es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_reptiles
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Imag0 #5 Imag0
#4 Hubiera apostado directamente por fondos reptilianos, pero algún listo diría que es clicbait :troll:
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#6 wendigo
#4 Te juro que estaba pensando en algún fondo de preservación de especies naturales en plan...fauna o similar xD

Saludos
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menéame