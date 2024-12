Trump o Elon Musk: los demócratas se preguntan quién es el presidente de EEUU

La influencia del empresario Elon Musk sobre Donald Trump ha sido más que evidente ya desde la campaña electoral. Y ahora que el republicano prepara su regreso a la Casa Blanca, los demócratas lo ven a más como el verdadero presidente. Donald Trump ha salido a decir lo obvio "que Elon Musk no puede ser presidente de Estados Unidos, porque no nació en este país" pero no ha aclarado las preocupaciones del poder del dueño de X.