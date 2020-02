Trump discrepa con sus propios expertos en salud sobre si EEUU se enfrenta a un peligro con el coronavirus [ENG]

En una conferencia a la prensa este martes Nancy Messonnier, directora del centro nacional para la inmunización y enfermedades respiratorias (NCIRD), dijo que "No es tanto una cuestión de si pasará sino más bien de exáctamente cuando pasará" y que las comunidades deberían ir planeando medidas de "distanciamiento social". No obstante, en la misma conferencia Trump dijo que no pensaba que era inevitable "por que estaban haciendo un buen trabajo en las fronteras" y dijo a la doctora que debería verse igual que la gripe con un riesgo muy bajo.