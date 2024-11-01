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Trump; «Me dijeron: "Por favor, al suelo. Por favor, al suelo" . Así que me tiré al suelo» [ENG]

Trump; «Me dijeron: "Por favor, al suelo. Por favor, al suelo" . Así que me tiré al suelo» [ENG]  

Hablando con Norah O’Donnell en una entrevista de 60 Minutes el domingo, el presidente dijo que se tiró al suelo por indicación de los agentes del Servicio Secreto, no porque se cayera. “Empecé a caminar y me dijeron: ‘Por favor, al suelo, por favor, al suelo’”, recordó Trump. “Así que me tiré al suelo, y la primera dama también se tiró”. “Pero nos pidieron que nos tiráramos al suelo los agentes mientras yo estaba caminando”, repitió.

| etiquetas: trump , evacuación , agentes , suelo , casa , blanca
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10 comentarios
3 1 0 K 56 actualidad
pepel #4 pepel
Más bien te quedaste sentado esperando el momento que te dijeran vámonos. Ya sabemos que tú no tenías miedo ni conciencia.
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#7 Grahml *
#3 #4 #7 Exacto .

Cuánta más "épica" le quiere dar a la historia haciendo como que él nunca queda mal, evitando decir que efectivamente se resbaló, o que se tropezó, o que está tan gordo y viejo que sus piernas no resistieron el peso, más ridículo patético y "noticioso" lo convierte todo.

Y efectivamente, sólo por el mero hecho de ser él el presidente de los EEUU.
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MellamoMulo #9 MellamoMulo
#7 es absurdo las tragaderas de los medios alimentando el narcisismo de este personaje
Imagen gráfica de los medios  media
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arturios #10 arturios
#4 ¿No insinuarás, acaso, que se trata de OTRO atentado de falsa bandera contra su persona? :ffu:
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#6 MenéameApesta
Te caíste, pato Donald.
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josde #8 josde
#6 Lo bueno es que no fue para tanto la cosa, ya van tres avisos.
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#1 Grahml
Se puede acceder en modo lectura.

No obstante, en este artículo se accede directamente al video de la entrevista con el fragmento destacado.
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MellamoMulo #3 MellamoMulo
#1 viene con una lupa para buscar lo noticioso de algo así xD
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#5 Grahml *
#1 Relacionada :
www.meneame.net/story/toda-secuencia-maravillosamente-esperpentica

Este es el momento que relata.
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Chinchorro #2 Chinchorro
Menudo payaso :troll:
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menéame