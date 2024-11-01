Trump; «Me dijeron: "Por favor, al suelo. Por favor, al suelo" . Así que me tiré al suelo» [ENG]  

Hablando con Norah O’Donnell en una entrevista de 60 Minutes el domingo, el presidente dijo que se tiró al suelo por indicación de los agentes del Servicio Secreto, no porque se cayera. “Empecé a caminar y me dijeron: ‘Por favor, al suelo, por favor, al suelo’”, recordó Trump. “Así que me tiré al suelo, y la primera dama también se tiró”. “Pero nos pidieron que nos tiráramos al suelo los agentes mientras yo estaba caminando”, repitió.