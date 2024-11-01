Trump; «Me dijeron: "Por favor, al suelo. Por favor, al suelo" . Así que me tiré al suelo» [ENG]  

Hablando con Norah O’Donnell en una entrevista de 60 Minutes el domingo, el presidente dijo que se tiró al suelo por indicación de los agentes del Servicio Secreto, no porque se cayera. “Empecé a caminar y me dijeron: ‘Por favor, al suelo, por favor, al suelo’”, recordó Trump. “Así que me tiré al suelo, y la primera dama también se tiró”. “Pero nos pidieron que nos tiráramos al suelo los agentes mientras yo estaba caminando”, repitió.
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Cuánta más "épica" le quiere dar a la historia haciendo como que él nunca queda mal, evitando decir que efectivamente se resbaló, o que se tropezó, o que está tan gordo y viejo que sus piernas no resistieron el peso, más ridículo patético y "noticioso" lo convierte todo.
Y efectivamente, sólo por el mero hecho de ser él el presidente de los EEUU.
Imagen gráfica de los medios
No obstante, en este artículo se accede directamente al video de la entrevista con el fragmento destacado.
www.meneame.net/story/toda-secuencia-maravillosamente-esperpentica
Este es el momento que relata.