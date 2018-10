Trump: Le dije al rey saudí que no duraría sin el apoyo de los Estados Unidos (eng)

El presidente Donald Trump hizo un comentario poco diplomático sobre su aliado, Arabia Saudita, el martes, y dijo que advirtió al rey Salman de Arabia Saudita que no duraría en el poder "ni dos semanas" sin el respaldo del ejército estadounidense. "Protegemos Arabia Saudita. Se puede decir que son ricos. Y me encanta el rey, el rey Salman. Pero le dije "Rey, te estamos protegiendo, no estaría ahí ni dos semanas sin nosotros, tienes que pagar por el ejército", dijo Trump para saludar en un mitin en Southaven, Mississippi.