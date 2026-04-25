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Trump difunde VIDEO y FOTOS de sospechoso de tiroteo durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

Trump difunde VIDEO y FOTOS de sospechoso de tiroteo durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

En fotografías compartidas en su plataforma Truth Social, se aprecia al sospechoso sometido en el suelo, bocabajo y con los brazos detrás de la espalda. Y aprovechó para exhortar a los estadounidenses a “reiterar su compromiso de corazón” para “resolver nuestras diferencias pacíficamente”. Trump también prometió que la cena con los periodistas se reanudaría “en los próximos 30 días”, “más grande, mejor y aún más elegante”.

| etiquetas: trump , tiroteo
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2 comentarios
2 1 0 K 41 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Conociéndole y viendo los últimos hechos sobre su vida, es mentira xD

Pero si la investigación dice que ha sido real, quién soy yo para ir en contra de lo que dicten las autoridades competentes de Patel y compañía?
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javibaz #1 javibaz
¿Sospechoso? Parece todo una puesta en escena.
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menéame