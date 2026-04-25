Trump difunde VIDEO y FOTOS de sospechoso de tiroteo durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

En fotografías compartidas en su plataforma Truth Social, se aprecia al sospechoso sometido en el suelo, bocabajo y con los brazos detrás de la espalda. Y aprovechó para exhortar a los estadounidenses a “reiterar su compromiso de corazón” para “resolver nuestras diferencias pacíficamente”. Trump también prometió que la cena con los periodistas se reanudaría “en los próximos 30 días”, “más grande, mejor y aún más elegante”.