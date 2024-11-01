edición general
4 meneos
19 clics
Trump dice que tregua con Irán está en “soporte vital” y propone pausa al impuesto a la gasolina

Trump dice que tregua con Irán está en “soporte vital” y propone pausa al impuesto a la gasolina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que el alto el fuego con Irán está en “soporte vital” tras rechazar la propuesta más reciente de Teherán, que, según funcionarios, incluía algunas concesiones nucleares. El mandatario también propuso suspender el impuesto federal a la gasolina para ayudar con el aumento en los precios del combustible, que es una consecuencia de la guerra.

| etiquetas: trump , gasolina , ormuz , impuestos , guerra , iran , teheran
4 0 0 K 32 actualidad
8 comentarios
4 0 0 K 32 actualidad
Cuñado #2 Cuñado
Mejor:

Trump dice tregua Irán en “soporte vital”. Propone pausa impuesto gasolina

Les habría hecho ahorrar aún más de este pastizal que le deben de cobrar a esta gente por cada palabra del titular.
1 K 21
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 El titular lo ha escrito un indígena xD
1 K 21
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Los que están en soporte vital es él y su gobierno.
1 K 19
angelitoMagno #5 angelitoMagno
propone pausa al impuesto a la gasolina
Copiando al Perrosanxe :troll:
0 K 13
johel #6 johel *
#5 Que nooo que los yankis no pagan impuestos, que es bromaaa, que en el pais de las libertades no se paga naaada. Se descubre el complot judeomasonicocomunista para cobrar impuestos a los yankis de bien.

La guerra salvara a los norteamericanos de pagar sus rojos impuestos... y teniendo en cuenta que los usan para pagar el escaso mantenimiento de sus ya decrepitas infraestructuras de carretera, se vienen unas risas. Abundio va a vender el coche para pagar la carretera.
2 K 42
ombresaco #7 ombresaco
#6 según gemini:
Debido a que la mayoría de los impuestos son montos fijos por galón (no un porcentaje del valor), cuando el precio de la gasolina sube, el "peso" porcentual de los impuestos baja.Promedio Nacional: Los impuestos y tasas (federal + estatal) suman unos 52 centavos, lo que equivale a un 11.5% del precio final.

En estados con impuestos bajos (como Alaska): Los impuestos representan apenas el 5% del costo total por galón.
En estados con impuestos altos (como

…   » ver todo el comentario
0 K 11
#8 Mutiko30
#6 Los yankis RICOS no pagan impuestos.
0 K 7
#4 Emotivo
Si la ha liado que baje el precio del petróleo que vende en vez de subirlo.
0 K 7

menéame