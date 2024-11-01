Trump dice que tregua con Irán está en “soporte vital” y propone pausa al impuesto a la gasolina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que el alto el fuego con Irán está en “soporte vital” tras rechazar la propuesta más reciente de Teherán, que, según funcionarios, incluía algunas concesiones nucleares. El mandatario también propuso suspender el impuesto federal a la gasolina para ayudar con el aumento en los precios del combustible, que es una consecuencia de la guerra.