Trump dice que podría rechazar las estrictas pautas de vacunas de la FDA [ENG]

Hahn afirmó a los senadores que "la FDA no autorizará o aprobará para nuestras familias una vacuna en la que no confiamos". "Lucharé por la ciencia". Pero horas después de la comparecencia del jefe de la FDA en el Senado, ayer miércoles, Trump cuestionó la necesidad de esas directrices actualizadas en su conferencia de prensa. "No veo ninguna razón por la que [una vacuna] deba retrasarse más porque si la retrasan una o dos o tres semanas, ya sabes, son muchas vidas de las que estás hablando"