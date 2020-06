Trump dice que Inteligencia no le informó de la "oferta" de Rusia a los talibán porque no era creíble

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que los servicios Inteligencia no "consideraron creíbles" las informaciones que aseguraban que Rusia habría ofrecido dinero a los talibán para asesinar militares británicos y estadounidenses y que por ello él no fue informado. "Inteligencia acaba de informarme que no consideraron creíble esta información", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, en referencia al reportaje publicado por el diario 'The New York Times', en el que se aseguraba que los servicios secretos...