Trump dice que impondría aranceles adicionales sobre China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que impondría aranceles adicionales sobre los productos chinos si no logra alcanzar un acuerdo comercial con el líder chino Xi Jinping. “Aplicaría aranceles adicionales, muy sustanciales, si eso no funciona, si no logramos un acuerdo”, dijo Trump en una entrevista con Fox Business Network. El presidente dejó la puerta abierta a la posibilidad de que los dos líderes lleguen a un consenso para evitar nuevos aranceles durante la cumbre del G-20 en Japón.