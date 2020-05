Trump dice que evitó la guerra con Corea del Norte, critica a Bush por la guerra de Irak (en)

El presidente Trump dijo que su elección fue la única razón por la que Estados Unidos no ha ido a la guerra con Corea del Norte, y calificó la invasión de Irak del ex presidente George W. Bush como "la peor decisión tomada en la historia de nuestro país". "¿Recuerdas que todos dijeron que estaría en guerra en las primeras 24 horas [en el cargo] debido a un tipo de personalidad? No me entienden ”, dijo Trump en la conversación de una hora, durante la cual también predijo un fuerte repunte económico de la crisis del coronavirus para fin de año,