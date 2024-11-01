Trump dice que Estados Unidos debería tener un salón de baile como el de China [ENG]

Donald Trump ha ofrecido varias justificaciones para su salón de baile de la Casa Blanca, argumentando que le permitiría eliminar las carpas del jardín y crear un lugar más seguro. Ahora, tras su cumbre de alto perfil en Pekín, ha añadido otra más: si el principal competidor de Estados Unidos tiene un opulento salón de actos, entonces nosotros también deberíamos tenerlo. “¡China tiene un salón de baile, y EE. UU. también debería tenerlo!”, escribió Trump junto a una foto suya y del líder chino Xi Jinping frente al Gran Palacio del Pueblo,