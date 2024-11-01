Trump dice que Estados Unidos debería tener un salón de baile como el de China [ENG]

Donald Trump ha ofrecido varias justificaciones para su salón de baile de la Casa Blanca, argumentando que le permitiría eliminar las carpas del jardín y crear un lugar más seguro. Ahora, tras su cumbre de alto perfil en Pekín, ha añadido otra más: si el principal competidor de Estados Unidos tiene un opulento salón de actos, entonces nosotros también deberíamos tenerlo. “¡China tiene un salón de baile, y EE. UU. también debería tenerlo!”, escribió Trump junto a una foto suya y del líder chino Xi Jinping frente al Gran Palacio del Pueblo,
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China instala más eólica en un año que Estados Unidos en toda su historia
www.xataka.com/energia/china-instalo-2025-capacidad-electrica-que-eeuu
No los "símbolos" eternos muy típicos de regímenes autoritarios.
Próxima noticia: Donald Trump muere de extremo cansancio y con una sonrisa que no podemos quitar. Su último post en su red social fue: 40, 40 y 40