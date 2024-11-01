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Trump dice que Estados Unidos debería tener un salón de baile como el de China [ENG]

Trump dice que Estados Unidos debería tener un salón de baile como el de China [ENG]

Donald Trump ha ofrecido varias justificaciones para su salón de baile de la Casa Blanca, argumentando que le permitiría eliminar las carpas del jardín y crear un lugar más seguro. Ahora, tras su cumbre de alto perfil en Pekín, ha añadido otra más: si el principal competidor de Estados Unidos tiene un opulento salón de actos, entonces nosotros también deberíamos tenerlo. “¡China tiene un salón de baile, y EE. UU. también debería tenerlo!”, escribió Trump junto a una foto suya y del líder chino Xi Jinping frente al Gran Palacio del Pueblo,

| etiquetas: trump , china , xi , ballroom , salón , baile
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5 comentarios
3 1 0 K 63 actualidad
#1 Grahml *
Esto es lo que debería copiar Trump de China, si de verdad pensara en la gente:

China instala más eólica en un año que Estados Unidos en toda su historia
www.xataka.com/energia/china-instalo-2025-capacidad-electrica-que-eeuu

No los "símbolos" eternos muy típicos de regímenes autoritarios.
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themarquesito #5 themarquesito
Vaya fijación más absurda tiene con el puñetero salón
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#3 CrudaVerdad
XI Jinping debería trolear a Trump: "observa mi harem de más de 90 mujeres adultas chinas hermosas, cada noche tengo sexo con 30 de ellas, en la madrugada con otras 30 y justo después del desayuno con otras 30".

Próxima noticia: Donald Trump muere de extremo cansancio y con una sonrisa que no podemos quitar. Su último post en su red social fue: 40, 40 y 40
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zhensydow #4 zhensydow
Que le den ya el puto salón y lo estrenen con todos su amigos millonarios con una ducha de millones de pétalos de rosa.
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aruleno #2 aruleno
El jubileta quiere guateke
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menéame