¿Trump detrás de la propuesta de alto el fuego de Pakistán con Irán? Una publicación editada en X del primer ministro pakistaní Sharif llama la atención [ENG]  

Sharif había instado a Trump a ampliar su plazo sobre Irán, pidiendo una pausa diplomática. “Para permitir que la diplomacia siga su curso, solicito al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas”, escribió Sharif, instando también a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz “como gesto de buena voluntad”. Pero la atención se desplazó al historial de ediciones de la publicación, que, según capturas de pantalla ampliamente difundidas, mostraba una versión anterior etiquetada como “Borrador - Mensaje del primer ministro de Pakistán en X”.