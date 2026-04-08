¿Trump detrás de la propuesta de alto el fuego de Pakistán con Irán? Una publicación editada en X del primer ministro pakistaní Sharif llama la atención [ENG]  

Sharif había instado a Trump a ampliar su plazo sobre Irán, pidiendo una pausa diplomática. “Para permitir que la diplomacia siga su curso, solicito al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas”, escribió Sharif, instando también a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz “como gesto de buena voluntad”. Pero la atención se desplazó al historial de ediciones de la publicación, que, según capturas de pantalla ampliamente difundidas, mostraba una versión anterior etiquetada como “Borrador - Mensaje del primer ministro de Pakistán en X”.
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Easy peasy
Por cierto, para las negociaciones en Islamabad se aceptaron negociar los 10 puntos de Irán que incluye la toma de posesión del estrecho de Hormutz junto con Omán y crear peajes a todos los barcos (que quieran) terminada la guerra, ojito
Nota: no me extrañaría que una empresa de EEUU entrase en el accionariado de esa nueva empresa que gestione el futuro "Canal de Hormutz", puro cine
por si tienen que usarlo como bombas sucias contra israel en un futuro cercano