Trump defiende a Bill O'Reilly, el presentador de Fox News acusado de acoso sexual

El presidente respalda al mejor amigo que tiene en los medios de comunicación y presentador del programa más exitoso de la TV por cable estadounidense. En una entrevista con The New York Times este miércoles, Trump aseguró que O'Reilly es una "buena persona" y que no debió haber aceptado resolver de esa manera las demandas en su contra, de las que informó el mismo diario el fin de semana pasado. “Él es una persona que conozco bien. Él es una buena persona. Pienso que no debería haber pactado (…) porque tú deberías enfrentarlo hasta el final.