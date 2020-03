Trump: "El cierre de la economía de EEUU puede causar más muertes que el coronavirus"

Trump ha advertido sobre los riesgos de limitar la actividad económica. "Es un tema médico. No dejaremos que se convierta en un problema financiero que se prolongue en el tiempo", aseguró contradiciendo las recomendaciones de la mayoría de expertos de salud. Trump, que ha comparado el coronavirus con la gripe común y con los accidentes de coche, insiste: "No queremos perder compañías, no queremos perder trabajadores". Según el mandatario, los ciudadanos pueden caer en depresión o suicidarse en medio de las pérdidas del mercado.