Trump se burla del entrenamiento de las milicias en Venezuela: "¡Una amenaza muy seria!"

En su red Truth Social compartió un vídeo de mujeres civiles recibiendo instrucción militar y, con ironía, lo calificó como una 'amenaza muy seria'.

#4 Suleiman
Me hace gracia que se ria el, que se escaqueo de ir a la mili....
WcPC #7 WcPC
#4 Los ricos no van a la guerra, eso es así y siempre lo ha sido.
#6 poxemita
Esto ya salió en los Simpsons, primero mandan a las tropas de desgaste de munición del enemigo y luego ya los buenos.
#1 arreglenenlacemagico
nombre en clave "ariete"
#5 arreglenenlacemagico
#3 tarde ya si algun @admin puede que la descarte
azathothruna #2 azathothruna
El vietcong y el taliban tenian entrenamiento parecido
