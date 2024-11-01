·
2
meneos
22
clics
Trump se burla del entrenamiento de las milicias en Venezuela: "¡Una amenaza muy seria!"
En su red Truth Social compartió un vídeo de mujeres civiles recibiendo instrucción militar y, con ironía, lo calificó como una 'amenaza muy seria'.
actualidad
7 comentarios
#4
Suleiman
Me hace gracia que se ria el, que se escaqueo de ir a la mili....
3
K
19
#7
WcPC
#4
Los ricos no van a la guerra, eso es así y siempre lo ha sido.
0
K
12
#6
poxemita
Esto ya salió en los Simpsons, primero mandan a las tropas de desgaste de munición del enemigo y luego ya los buenos.
0
K
10
#1
arreglenenlacemagico
nombre en clave "ariete"
0
K
7
#3
Meneanauta
#1
www.meneame.net/story/trump-burla-entrenamiento-milicia-venezolana-ame
1
K
34
#5
arreglenenlacemagico
#3
tarde ya si algun
@admin
puede que la descarte
0
K
7
#2
azathothruna
El vietcong y el taliban tenian entrenamiento parecido
0
K
6
