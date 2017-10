Trump se atribuye el mérito de la derrota de Estado Islámico en su bastión sirio de Al Raqa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó este martes el mérito de la inminente victoria de la coalición internacional sobre las tropas del Estado Islámico (EI) en Al Raqa y dijo que si los terroristas no huyeron antes de la ciudad siria fue porque él no era mandatario. "Porque no teníais a Trump como presidente. Existe una gran diferencia; una gran, gran diferencia si miras al Ejército ahora", fue la respuesta del mandatario al periodista Chris Plante, cuando éste le pregunto qué había cambiado en los últimos meses...