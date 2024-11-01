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Trump asegura que Israel y Líbano han acordado un alto el fuego de 10 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo para un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que entraría en vigor esta noche tras conversaciones directas con los líderes de ambos países. El mandatario ha confirmado la noticia tras conversar con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

| etiquetas: trump , líbano , israel
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12 comentarios
1 1 0 K 19 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Alguien sin una lesión cerebral cree lo que diga Trump sobre política exterior?
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#3 Setis
#1 Los MAGA... ah, espera, sin una lesión cerebral. Difícil lo pones.
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ombresaco #10 ombresaco
#3 sin cerebro no puede haber lesión cerebral :-|
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#11 Setis
#10 No todas las criaturas tienen el cerebro en el mismo sitio. Algunas lo tienen donde la espalda pierde su bello nombre.
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#2 Sacapuntas
Los "alto al fuego" de Israel ya los conocemos. Y si además el vocero es el zanahorio, que no sabe lo que dice, la credibilidad esta bajo el cero.
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Laro__ #5 Laro__ *
#2 ¿Eso fue antes o después de que Israel haya cometido otros tres atentados terroristas asesinando, hoy, a cuatro paramédicos, en el Líbano?

El ejército israelí alcanzó todos los equipos de rescate que acudieron a socorrer a sus compañeros:
www.meneame.net/story/israel-mata-cuatro-paramedicos-tres-ataques-cons
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#9 soberao
#2 Cuando se quedan sin munición no queda otra que parar el ritmo y esperar que llegue nueva mercancía...
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makinavaja #6 makinavaja
Ahora solo falta convencer a Israel y al Libano... :troll: :troll:
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SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Claro, cuando Israel arrase el sur de Líbano y les robe todo el territorio que desean.
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
Está noche 100 libaneses muertos más.
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XtrMnIO #12 XtrMnIO
Ahora mismo los traidores sionistas están matando gente en Líbano, seguro al 100%.
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vilgeits #4 vilgeits
Podria ser verdad, o no, o quien sabe.
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menéame