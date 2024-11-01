Trump asegura que Israel y Líbano han acordado un alto el fuego de 10 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo para un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que entraría en vigor esta noche tras conversaciones directas con los líderes de ambos países. El mandatario ha confirmado la noticia tras conversar con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu
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El ejército israelí alcanzó todos los equipos de rescate que acudieron a socorrer a sus compañeros:
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