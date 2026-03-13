Trump asegura haber atacado los objetivos militares de la isla de Kharg, núcleo de la industria petrolera iraní

Esta madrugada el presidente Donald Trump ha asegurado que el Ejército estadounidense ha "destruido" todos los objetivos militares de la isla de Kharg, donde se encuentra el núcleo de la industria petrolera iraní. No obstante, asegura que no se ha visto afectada ninguna estructura de extracción de crudo. Además, fuentes de seguridad han confirmado a Reuters que la embajada de EEUU en Bagdad (Irak) ha sido atacada con misiles, aunque medios como EFE apuntan al impacto de un dron.