Trump se arroga el logro de que no hubo muertos por accidentes de avión en 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se arrogó hoy el mérito de que en 2017 no se haya registrado en el país ni un solo fallecimiento debido a un accidente aéreo en grandes vuelos comerciales. "Desde que llegué al cargo he sido muy estricto con la aviación comercial", afirmó Trump para agregar que en el pasado año -su primero al frente de la Casa Blanca- no se habían contabilizado muertes en este ámbito.