Trump amenazó a Peña Nieto con cortar el contacto si desafiaba el muro públicamente

El presidente estadounidense, en su primera llamada con el mandatario mexicano, amenazó con no reunirse con México si seguía haciendo pronunciamientos públicos que cuestionaban su promesa electoral, según publicó The Washington Post. El recién llegado a la Casa Blanca indicó a Peña Nieto que "si sigues diciendo que México no va a pagar por el muro, entonces no quiero reunirme con ustedes más y no puedo vivir con eso".