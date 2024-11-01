edición general
3 meneos
5 clics

Trump amenaza a la UE con represalias tras la multa millonaria a Google por prácticas abusivas

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con represalias tras la multa de la Comisión Europea a Google por prácticas abusivas con la publicidad digital. Así, en un post en Truth Social, escribe: “Hoy Europa ha 'golpeado' a otra gran empresa estadounidense, Google, con una multa de 3.500 millones de dólares, lo que supone quedarse con dinero que, de otro modo, se destinaría a inversiones y puestos de trabajo en Estados Unidos”.

| etiquetas: trump , ue , amenaza , represalias , multa , google
3 0 4 K 2 actualidad
4 comentarios
3 0 4 K 2 actualidad
Asimismov #4 Asimismov
#2 se habrá enfadado dos veces. Así que mejor no recirdárselo no sea que se enfade otra vez.
0 K 12
makinavaja #1 makinavaja
¿empresa estadounidense dice? Pero si tiene su sede fiscal en Irlanda... :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
1 K 24
Retrofuturista #3 Retrofuturista
"Trump amenaza a..." La sutil "diplomacia" del Cheeto.
1 K 21

menéame