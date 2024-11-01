Trump amenaza a la UE con represalias tras la multa millonaria a Google por prácticas abusivas

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con represalias tras la multa de la Comisión Europea a Google por prácticas abusivas con la publicidad digital. Así, en un post en Truth Social, escribe: “Hoy Europa ha 'golpeado' a otra gran empresa estadounidense, Google, con una multa de 3.500 millones de dólares, lo que supone quedarse con dinero que, de otro modo, se destinaría a inversiones y puestos de trabajo en Estados Unidos”.