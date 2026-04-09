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Trump amenaza con una ofensiva más grande y más fuerte si falla el acuerdo

Trump amenaza con una ofensiva más grande y más fuerte si falla el acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y ha amenazado con lanzar una ofensiva mayor en caso de incumplimiento.

| etiquetas: trump , irán , ormuz , israel , guerra
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Y vuelve a amenazar a Groenlandia: «Un trozo de hielo mal gestionado»: Trump vuelve a arremeter contra Groenlandia mientras la guerra con Irán agrava la división en la OTAN

www.cnbc.com/2026/04/09/trump-greenland-nato-rift-iran-war-deepens.htm

¿No hay huevos en la UE para mandarle a la mierda de una vez y que de paso se meta sus bases por donde le quepan?
3 K 43
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#6 Hasta que los vendidos que controlan la UE no vean peligrar sus sillones no harán nada.
5 K 81
#13 soberao
#8 El precio de la gasolina va a hacer cambiar de opinión a mucha gente.
0 K 19
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Pues que hable con sus amos los sionistas genocidas.
3 K 42
DrEvil #10 DrEvil
Si falla el acuerdo esta vez no les dará 2 semanas, sino 3!
1 K 23
#12 Dav3n
#10 Claro.

Y esta vez se dejará derribar 10 aviones, para que sepan lo que es sufrir de verdad xD
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#3 pirat *
A los yonkis solo les preocupa el precio de la gasolina, las masacres no.
Tampoco la injusticia de sus actitudes dictatoriales.
1 K 15
Herumel #11 Herumel
Follow the money.
Es imposible que Israel tenga la capacidad económica para mantener las guerras que está manteniendo, un país de menos de 10 millones de habitantes, si no tiene ayuda externa. Y si ese ayudante externo no le quiere presionar, es que forma parte de la cadena de transmisión de acciones.
Ergo, Israel, NO es independientes, podrá tener pillado por los huevos a personas importantes vía la operación Epstein, pero NO es independiente de USA.
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makinavaja #14 makinavaja
Empieza a aburrir el naranjito, y a dejar de hacer gracia con sus cambios de pensamiento... a ver cuando sus paisanos le aplican la eutanasia... :troll: :troll:
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
Trump, amarra a tu perro israelí
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Alberto_Pérez_1 #7 Alberto_Pérez_1
#4 más bien es al revés. Trump es el perro de Netanyahu.

El perro había parado a lamerse las heridas y su dueño le vuelve a azuzar para que siga mordiendo.
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Alberto_Pérez_1 #5 Alberto_Pérez_1
¿Más grande que "acabar con una civilización"?

Cuanto más exageradas son las amenazas, menos creíbles resultan.
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#9 santofimia84_6279effa6e9
Contra Israel??
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menéame