Trump amenaza con una ofensiva más grande y más fuerte si falla el acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y ha amenazado con lanzar una ofensiva mayor en caso de incumplimiento.
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www.cnbc.com/2026/04/09/trump-greenland-nato-rift-iran-war-deepens.htm
¿No hay huevos en la UE para mandarle a la mierda de una vez y que de paso se meta sus bases por donde le quepan?
Y esta vez se dejará derribar 10 aviones, para que sepan lo que es sufrir de verdad
Tampoco la injusticia de sus actitudes dictatoriales.
Es imposible que Israel tenga la capacidad económica para mantener las guerras que está manteniendo, un país de menos de 10 millones de habitantes, si no tiene ayuda externa. Y si ese ayudante externo no le quiere presionar, es que forma parte de la cadena de transmisión de acciones.
Ergo, Israel, NO es independientes, podrá tener pillado por los huevos a personas importantes vía la operación Epstein, pero NO es independiente de USA.
El perro había parado a lamerse las heridas y su dueño le vuelve a azuzar para que siga mordiendo.
Cuanto más exageradas son las amenazas, menos creíbles resultan.