Trump amenaza con una nueva incursión en Venezuela (ingles)

Estados Unidos podría emprender una segunda incursión militar en Venezuela, ha declarado Donald Trump en una entrevista con NBC News, matizando que contempla este escenario en el caso de que la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, deje de cooperar con Washington. El mandatario estadounidense agregó que no cree que llegue a ser necesario. También sugirió que ya había contemplado la idea de volver a enviar sus fuerzas a suelo venezolano. "Estamos preparados para hacerlo", declaró. "De hecho, ya lo teníamos preparado