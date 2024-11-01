edición general
Trump amenaza con una nueva incursión en Venezuela (ingles)

Estados Unidos podría emprender una segunda incursión militar en Venezuela, ha declarado Donald Trump en una entrevista con NBC News, matizando que contempla este escenario en el caso de que la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, deje de cooperar con Washington. El mandatario estadounidense agregó que no cree que llegue a ser necesario. También sugirió que ya había contemplado la idea de volver a enviar sus fuerzas a suelo venezolano. "Estamos preparados para hacerlo", declaró. "De hecho, ya lo teníamos preparado

No parece que las tenga todas consigo.El espectáculo ha terminado y ahora empieza la realidad que generalmente no es lo que uno tiene en su cabeza,si es que el zanahorio tiene algo en ella.Me da la impresión que destruirá y asesinara todo lo que pueda y quiera pero la cosa no le va a salir gratis.
Entonces no tenían un topo, tienen varios topos.
"¡Topota madre!".
