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Trump amenaza a La Habana en medio de la guerra contra Irán: "Cuba es la siguiente"
'Construí este gran Ejército y dije 'no tendremos que usarlo nunca', pero a veces hay que usarlo.', ha asegurado el presidente estadounidense.
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#7
pitercio
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Duplicated
www.meneame.net/m/actualidad/trump-afirma-cuba-siguiente-lista-ensalza
Basta con buscar por la etiqueta Cuba.
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#1
NPCMeneaMePersigue
*
Leí que sí estaba llegando combustible a los hoteles y empresas extranjeras en Cuba, pero a los cubanos se les mantiene el bloqueo. Es decir que literalmente nos están asesinando allí, aquí en España en todas partes por el turismo y la especulación que dominan los sionistas.
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#4
Albarkas
Ahora es cuando Cuba ofrece su territorio a Irán para lanzar los fuegos artificiales del 4 de Julio
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#3
LinternaGorri
Construí este gran Ejército y dije 'no tendremos que usarlo nunca', pero a veces hay que usarlo
Putos capitalistas, a ver si aprenden a hablar de una vez
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#9
eltxoa
anda que como se empantanen en Cuba como con Irán sucumbe yusa.
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#2
harverto
Cuba es la siguiente en la que haré otro ridículo espantoso
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#5
obmultimedia
#2
Como toque Cuba, Putin sacará la artillería pesada.
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#11
Macnulti_reencarnado
#5
que tierno...
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#6
gale
Antes de intervenir en Cuba estaría bien que dijese cual es el objetivo de la intervención.
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#8
LinternaGorri
#6
es secreto... (Anexionarsela, algún problema?)
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#10
ur_quan_master
#6
Epstein
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