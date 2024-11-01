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Trump amenaza a La Habana en medio de la guerra contra Irán: "Cuba es la siguiente"

'Construí este gran Ejército y dije 'no tendremos que usarlo nunca', pero a veces hay que usarlo.', ha asegurado el presidente estadounidense.

| etiquetas: cuba , iran , epstein , trump , coalicion , pederastas
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11 comentarios
2 1 4 K -23 politica
pitercio #7 pitercio *
Duplicated www.meneame.net/m/actualidad/trump-afirma-cuba-siguiente-lista-ensalza
Basta con buscar por la etiqueta Cuba.
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Leí que sí estaba llegando combustible a los hoteles y empresas extranjeras en Cuba, pero a los cubanos se les mantiene el bloqueo. Es decir que literalmente nos están asesinando allí, aquí en España en todas partes por el turismo y la especulación que dominan los sionistas.
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#4 Albarkas
Ahora es cuando Cuba ofrece su territorio a Irán para lanzar los fuegos artificiales del 4 de Julio :popcorn: :popcorn: :popcorn:
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LinternaGorri #3 LinternaGorri
Construí este gran Ejército y dije 'no tendremos que usarlo nunca', pero a veces hay que usarlo
Putos capitalistas, a ver si aprenden a hablar de una vez
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eltxoa #9 eltxoa
anda que como se empantanen en Cuba como con Irán sucumbe yusa.
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#2 harverto
Cuba es la siguiente en la que haré otro ridículo espantoso
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obmultimedia #5 obmultimedia
#2 Como toque Cuba, Putin sacará la artillería pesada.
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Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#5 que tierno...
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gale #6 gale
Antes de intervenir en Cuba estaría bien que dijese cual es el objetivo de la intervención.
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LinternaGorri #8 LinternaGorri
#6 es secreto... (Anexionarsela, algún problema?)
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ur_quan_master #10 ur_quan_master
#6 Epstein
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